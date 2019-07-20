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إسبانيول يضم بريتو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم أنه حسم رابعة صفقاته في موسم الانتقالات الحالي بضم الحارس الإسباني اندريس بريتو، لمدة موسمين، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي. وبذلك، يعود بريتو مرة أخرى لصفوف إسبانيول بعدما لعب معه في وقت سابق في الفترة ما بين عامي 2014 و2017 قبل أن يرحل إلى ملقة الذي بقي معه حتى موسم الانتقالات الشتوي الأخير.

وفي موسم الانتقالات الشتوي لعام 2019 انتقل الحارس الإسباني لصفوف نادي ليجانيس، قبل أن يحط رحاله في النهاية في إسبانيول.

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