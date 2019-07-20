افتتاح مثير ل «خليجية كواترو» 2019 اليوم

تنطلق في السادسة من مساء اليوم السبت منافسات النسخة الرابعة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، التي تستضيفها إمارة عجمان سنوياً، وتقام منافساتها على استاد حميد بن عبد العزيز النعيمي بمركز كواترو الرياضي بمشاركة 6 فرق خليجية.

ستنطلق منافسات البطولة بلقاء يعد نهائياً مبكراً بين أكاديمية الفتى الذهبي من السعودية مع أكاديمية أولية من البحرين لحساب المجموعة الأولى؛ حيث التقى الفريقان في المباراة النهائية في النسخة الماضية التي حسمها الفتى الذهبي بركلات الترجيح، ويتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين؛ نظراً للمستوى الفني المميز للطرفين، بينما يخلد فريق أكاديمية سمارت من عُمان للراحة الإجبارية اليوم على أن يدشن مشاركته، يوم غد الأحد، في الساعة السادسة مساء ضد فريق أكاديمية أوليه.

وفي اللقاء الثاني ولحساب المجموعة الثانية، يلتقي فريق أكاديمية كواترو مستضيف البطولة مع فريق أكاديمية نجوم 2030 من السعودية، والتي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بينما أراحت القرعة فريق سبورتي من دولة الكويت الذي سيدشن مشاركة يوم غد الأحد في الساعة السابعة والنصف مساء ضد فريق كواترو.

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وكان مركز كواترو الرياضي أعلن عن تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة الأكاديميات الخليجية؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عبد الرسول عبد الله مدير البطولة، وسالم خلفان المشرف العام على البطولة، إلى جانب ممثلي الفرق، وتم خلالها الإعلان عن الفرق المشاركة في هذه النسخة والرعاة المساهمين في تنظيم البطولة والجهات الإعلامية من الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي الداعمين للحدث.

يشارك في البطولة 6 أكاديميات تتقدمهم أكاديمية الفتى الذهبي حامل اللقب وأكاديمية نجوم 2030 من السعودية، ومن دولة الكويت أكاديمية سبورتي، ومن سلطنة عُمان أكاديمية سمارت الكروية، ومن مملكة البحرين أكاديمية أوليه، بينما يمثل دولة الإمارات فريق كواترو.

وتم خلال المؤتمر إجراء عملية القرعة؛ لتوزيع الفرق على المجموعتين بواقع 3 فرق لكل مجموعة، وتقام البطولة في مرحلتها التمهيدية بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الخميس الموافق 25 يوليو/تموز الجاري

وأسفرت القرعة عن وقوع أكاديميات الفتى الذهبي وأولية وسمارت في المجموعة الأولى، بينما أوقعت القرعة أكاديميات نجوم 2030 وكواترو وسبورتي في المجموعة الثانية