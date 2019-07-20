طموح كبير لبروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ستيف بروس، المدير الفني الجديد لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، إنه يدرك صعوبة المهمة التي تنتظره مع الفريق، مؤكداً أنه يطمح إلى مواصلة النجاح الذي حققه رافاييل بينيتيز، المدرب السابق لنيوكاسل.

وسبق لبروس، القائد السابق لفريق مانشستر يونايتد، تدريب عشرة فرق، وقد تولى منصب المدير الفني لنيوكاسل قبل أيام.

ونجح بينيتيز في إبقاء نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار المواسم الثلاثة التي تولى فيها تدريب الفريق، رغم الميزانية المتواضعة للنادي، وقال بروس إنه سيعمل بجدية من أجل مضاهاة إنجازات المدرب الإسباني.

وكشف بروس أن ألان شيرار المهاجم السابق لنيوكاسل والمنتخب الإنجليزي، حذره من تولي المهمة.