كلباء يواجه سوشر النمساوي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

يواصل فريق اتحاد كلباء برنامجه الإعدادي عبر معسكره الخارجي في النمسا والذي يستمر حتى التاسع من أغسطس/ أب المقبل، وستتخلله إقامة خمس مباريات ودية يستهلها اليوم بلقاء سوشر النمساوي أحد فرق الدرجة الثانية، ثم فريق أتير المجري في السابع والعشرين من الشهر الجاري، قبل ملاقاة الثلاثي السعودي «الاتفاق والوحدة والفتح» التي تعسكر في النمسا، بهدف تحقيق أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل الانخراط في استحقاقات الموسم الكروي الذي يشهد استمرار «النمور» في دوري الخليج العربي للموسم الثاني.

وأكد محمد عبدالله عضو شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء ومدير الفريق الأول ورئيس البعثة عبر اتصال هاتفي أن كل المؤشرات تبشر بمعسكر ناجح يساهم في رفع المستوى الفني والبدني والمهاري للاعبين، فضلاً عن تحقيق التجانس والانسجام بين عناصر الفريق لاسيما مع انضمام كوكبة من الوجوه الجديد التي ينتظر أن تقدم الإضافة المرجوة وتساهم مع بقية عناصر الفريق في تحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية عبر الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين.

يذكر أن اتحاد كلباء أبرم هذا الصيف أكثر من 10 صفقات للموسم الكروي الجديد أبرزها التعاقد مع الثلاثي الأجنبي المهاجم التوغولي بينيل ملابا القادم من الدوري الهولندي، بجانب الأردني ياسين البخيت محترف الفريق الدباوي والمدافع البرازيلي كايناندور سانتوس، اضافة إلى تجديد عقد المجري بلازس جوجاك، فضلاً عن ضم كل من الحارس يوسف الزعابي من الوصل وناصر عبدالهادي من الوحدة وخالد شماريخ من الإمارات ويعقوب الحوسني من النصر وعبدالسلام محمد من بني ياس، وإبراهيم سرحان من الفجيرة وسعيد المنهالي من العين، ووليد عمبر من شباب الأهلي.