شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يرتب البيت الداخلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبعد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم («كاف») أحمد أحمد نائبه الأول النيجيري أماجو بينيك من منصب نائب الرئيس الأول، قبل أسبوعين من بدء مهمة الأمينة العامة للاتحاد الدولي (فيفا) السنغالية فاطمة سامورا كمفوضة عامة لإفريقيا.

وتردد اسم بينيك، رئيس الاتحاد النيجيري للعبة، كخليفة محتمل لأحمد في حال إبعاد الأخير عن منصبه في ظل الأزمات المثيرة للجدل التي شهدها الاتحاد القاري في الآونة الأخيرة، والتي أفضت إلى اتفاق بينه وبين الفيفا على تفويض سامورا بدءاً من الأول من أغسطس/‏آب، ولفترة ستة أشهر قابلة للتجديد، كمفوضة لإفريقيا بمهام واسعة تطال مجالات عدة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد في القاهرة، أبعد النيجيري عن منصبه نائباً أولاً للرئيس، وحل بدلاً منه النائب الثاني السنغالي كونستان أوماري سليماني، على أن يخلف الأخير في منصبه رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع.وقال أحمد في مؤتمر صحفي «عندما تتخذون قرارات كبيرة (الاتفاق مع الفيفا)، هذا الأمر يثير خوف الناس في الخارج، لكن في الداخل نحن مقتنعون بفاعلية هذا التطور. أنا أعدت تنظيم مكتبي ليكون أكثر فاعلية».

من جهته، قال بينيك في بيان «كانت فرصة ممتازة لي لخدمة كل القارة الإفريقية كالرجل الثاني في إدارة كرة القدم، التزامي حيال اللعبة دائم ودعمي لزملائي في اللجنة التنفيذية ثابت».

وتأتي هذه الخطوة قبل الحضور المرتقب لسامورا التي تبدأ في الأول من أغسطس/‏آب، مهامها ك «مفوضة عامة لإفريقيا»، على أن تتولى خلالها «الإشراف على الإدارة العملية للكاف بما يشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، ضمان فعالية واحترافية كل منافسات الكاف، دعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف».

وأتت الخطوة بعد سلسلة أحداث مثيرة للجدل في كرة القدم الإفريقية، منها قرار إعادة مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتحقيق الفرنسي مع رئيس الكاف أحمد أحمد بشأن شبهات فساد، قبل إخلاء سبيله من دون توجيه تهم.

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ووقّع أحمد ورئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية القارية، اتفاقاً يشمل «خريطة طريق لمجالات وأهداف الشراكة بين الكاف والفيفا، وسيقدم من خلاله الفيفا خبرته لتقييم الوضع الحالي للكاف والمساعدة في تسريع عملية الإصلاح»، بحسب ما جاء في بيان أصدره الاتحاد الدولي.

وسيشمل الاتفاق التعاون في مجالات عدة لا سيما منها المالية والإدارية والتجارية والتسويقية، وصولاً إلى المسابقات القارية والتحكيم.

وعلق الملجاشي أحمد بالتأكيد أن نتيجة التعاون بين الجانبين ستكون «إيجابية»، مضيفاً «نحن نمر في مرحلة صعبة جداً».

وأوضح «عندما أعاني من مشكلة في منزلي، أنقل صرختي لوالديّ. لمن أتوجه عندما أعاني من مشكلة كبيرة؟ المنزل الأبوي هو الفيفا».

وتطرق أحمد أحمد إلى مسألة الحضور الجماهيري المتواضع في البطولة، لاسيما في أعقاب إقصاء المنتخب المصري المضيف بشكل مبكر، بعد خسارته في ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا صفر-1.

وبحسب أرقام الاتحاد، حضر 705 آلاف شخص في الملاعب خلال البطولة، وسأل رئيس «هل تفضلون وجود المشجعين أو غياب الأمن؟ انطلاقاً من موقعي كمسؤول، أرد بالقول إن خشيتي أكبر بكثير من غياب الأمن».

واعتمدت السلطات «بطاقة المشجع» للراغبين بالحصول على تذاكر المباريات، والتي كانت يتم التقدم بطلب الحصول عليها إلكترونياً.