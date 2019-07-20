نتيجة مباراة الجزائر والسنغال وأسرع هدف في البطولة يُهدي اللقب الثاني لمحاربي الصحراء

يحتضن استاد القاهرة الدولي اليوم المباراة الختامية للكان الأفريقي كأس أمم افريقيا مباراة الجزائر والسنغال حيث يتابع الملايين في القارة السمراء وحول العالم نتيجة المباراة لمعرفة من سيُتوج باللقب اليوم في اللقاء الكبير والمرتقب والذي سيحمل بين طياته وفي فصوله بكل تأكيد المزيد من الحماسة والاثارة فكل منتخب سيسعى بكامل طاقته لتحقيق الفوز.

مباراة الجزائر والسنغال

ويعتقد قطاع من الجماهير أن رجال بلماضي هم الأقرب للتتويج في لقاء الليلة فالفريق فاز في جميع مبارياته باستثناء مباراة الأفيال الايفوارية والتي احتكمت لركلات الترجيح حتى أن خصم اليوم وهو المنتخب السنغالي قد تفوق عليه محاربو الصحراء بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات.

الجزائر والسنغال اليوم

وشهدت الساعات الماضية وصول عدد كبير من الجماهير الجزائرية قادمة من بلادها بعد تسهيلات كبيرة للغاية بتعاون مصري جزائري مع الكاف حيث ستتحمل الحكومة الجزائرية تكاليف التذاكر مقابل الدخول بجواز السفر، وسيشهد اللقاء تواجد عدد من الجماهير المصرية لتشجيع أشقائها من أجل التتويج العربي بالبطولة.

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نتيجة مباراة الجزائر والسنغال

وأكد حسن شحاته على أن هوية الفريق البطل ستتحدد من خلال من سيحرز الهدف المبكر في اللقاء ويستطيع تسيير المباراة كما يريد، ويرى المعلم أن مهارة ماني ومحرز ستساهم بشكل كبير لكن هناك عناصر أخرى ستكون في الصورة

تشكيل الأسود للمباراة: ألفريد جوميز – يوسف سابالي ، شيخو كوياتيه، لامين جاساما ، ساليف سانى – ادريسا جاي، هنري سايفت، وبابا نداي – ساديو ماني، مباي نيانج، إسماعيلا سار

لاعبو الفريقين على أرضية الملعب للقيام بالعمليات الاحمائية مع مدربي اللياقة البدنية وأقل من 30 دقيقة على بداية اللقاء