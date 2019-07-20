التتويج العربي: الآن نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي عصيب على المنتخبين

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اليوم واللتويج باللقب ، نعم هو اليوم الأخير في فصل من فصول الكرة الأفريقية الذي استمر قرابة الشهر هى مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال، هى مباراة مكررة نعم لكنها ليست كسابقتها حين جمعت بين المنتخبين في دور المجموعات والتي حققت فيها الجزائر الفوز فاليوم هو يوم التتويج باللقب لذلك فانها ستكون مختلفة.

مباراة الجزائر والسنغال

وتنطلق مباراة الجزائر والسنغال الفريقين الأكثر استحقاقا للتواجد في الفاينال بحسب آراء الكثير من الخبراء الكرويين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على أرض ملعب القاهرة الدولي حيث سيتم نقل اللقاء عبر العديد من القنوات الفضائية مثل بي ان سبورت ماكس beIN MAX بتعليق حفيظ دراجي والقنوات الأرضية مثل تايم سبورت والأرضية الجزائرية.

مباراة الجزائر والسنغال اليوم

وكان جمال بلماضي مدرب الجزائر قد تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مؤكدا على أن هذه المباراة لن تكن كمثيلتها في مرحلة المجموعات، وشهدت اجابته حول تشجيع الجماهير المصرية للجزائر في نهائي الكان انقادات وغضب حتى قام بتوضيح أنه لم يقصد اهانة للجماهير المصرية ولكنه أكد على حرية كل فرد في تقرير إلى من سينحاز.

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نتيجة مباراة الجزائر والسنغال

وتسعى الجزائر للعودة من بعيد بتحقيقها للبطولة الثانية في تاريخها من مباراة اليوم، حيث لم تفز الجزائر ببطولة الكان الافريقي منذ عام 1990، بينما تسعى أسود التيرانجا لحصد اللقب الأول لها في تاريخها اليوم فلمن ستبتسم كرة القدم الليلة.

حفل ختام رائع من اللجنة المنظمة للبطولة بدأ بمجموعة فنية من الأغاني والرقصات، ثم صعدت الفنانة دنيا سمير غانم وغنت أغنية بعنوان “أدينا النهارده” لقدرة مصر على تنظيم البطولة

تشكيل الجزائر: حراسة المرمى: رايس مبولحي – مهدي زفان – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بن سبعيني – سفيان فيجولي – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي