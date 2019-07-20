لحظات تتويج منتخب الجزائر بكأس امم افريقيا على حساب السنغال بالصور

تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس أمم افريقيا، حصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بعدما هزم منتخب السنغال بهدف مقابل لا شئ في القاهرة، وجاء هدف الجزائر الوحيد عن طريق بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية كأسرع هدف في البطولة، ليخجز منتخب الجزائر مكاناً له في كأس العالم للقارات المقبلة.

وجاء حفل توزيع الجوائز عقبة نهاية المباراة مباشرة، حيث حصل بن ناصر نجم الجزائر على جائزة أفضل لاعب شاب، قبل أن يتسلم المنتخب السنغالي الميدالية الفضية في وجود رئيس الاتحاد الأفريقي ووزير الشباب والرياضة المصري ولفيف من الشخصيات الهامة بالكاف.وـأنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي.

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وقبل رفع كأس البطولة تم تكريم جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر من قب الحاضرين، وقامت الجماهير بالتصفيق والهتاف بأسمه واسماء لاعبين بعد أدائهم القوي في البطولة، وفوزهم في جميع المباريات بما فيها مباراة اليوم ضد السنغال.