ملحمة كروية: نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس افريقيا 2019 محاربي الصحراء

تعرف على نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اليوم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب اللقاء الكبير والحاسم الذي يجمع بين منتخب الجزائر والسنغال في نهائي كأس الامم الافريقية 2019 للاستمتاع بأداء اللاعبين على المستطيل الأخضر ومعرفة البطل الذي سيتوج باللقب القاري مع منتخب بلاده، تابعوا ملخص مباراة الجزائر أمم افريقيا.

وتمكن ثعالب الصحراء من بلوغ المواجهة النهائية بعدما أقصوا نيجيريا بهدفين لهدف في مباراة درامية كانت مليئة بالندية والتشويق حتى نهايتها، فيما صعد أسود التيرانجا بعد التغلب على تونس بهدف نظيف بشق الأنفس بعدما امتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

ملخص مباراة الجزائر والسنغال اليوم

وألتقى المنتخب الجزائري أمام السنغال في 21 مواجهة من قبل على مدار التاريخ سواء على مستوى الوديات أو الرسميات وتفوق الخضر 11 مرة أخرهم كانت في دور مجموعات النسخة الحالية من البطولة القارية، مقابل أربع مرات للمنافس، بينما حسم التعادل الموقف بينهما في 6 مباريات.

نتيجة الجزائر والسنغال

يأمل لاعبو المنتخبين في التتويج باللقب القاري الأغلى لإسعاد جماهيرهم، حيث يسعى الخضر إلى حصد اللقب للمرة الثانية تاريخياً، فيما يطمح زملاء ساديو ماني في كتابة تاريخ منتخب بلادهم والفوز بالبطولة للمرة الأولى.

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تشكيلة منتخب السنغال الرسمية هي: حراسة المرمى: ألفريد جوميز، الدفاع: لامين جاساما – ساليف ساني – شيخو كوياتيه – يوسف سابالي، الوسط: بابا ندياي – إدريسا جايي – هنري سايفت، ثلاثي الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – مباي نيانج.

التشكيل الأساسي لثعالب الصحراء كما أعلنه المدير الفني هو: مبولحي – جمال بلعمري – عيسى ميندي – رامي بن سبعيني – مهدي زيفان – عدنان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – يوسف بلايلي – رياض محرز – بونجاح.

في هذه الأثناء يقوم كل محلل فني بالاستوديو التحليلي بإيضاح النقاط السلبية والإيجابية بالمنتخبين وأسلوب اللعب الخاص بهم.

امتلأت مدرجات ملعب القاهرة قبيل انطلاق مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الامم الافريقية لمساندة الخضر أمام المنافس الصعب.

انتهت المواجهة بفوز الجزائر على السنغال بنتيجة 1-0 عن طريق المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية، ليتوج الخضر بكأس الامم الافريقية 2019 للمرة الثانية تاريخياً، مبروك للكرة العربية.