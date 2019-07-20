حصد اللقب: ملخص نتيجة مباراة الجزائر والسنغال نهائي كأس الامم الافريقية 2019

ملخص نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الامم الافريقية، قمة كروية من العيار الثقيل على استاد القاهرة بين محاربي الصحراء وأسود التيرانجا في نهائي أمم افريقيا 2019 لكرة القدم، حيث تمكن الخضر من التتويج باللقب القاري بعدما تمكنوا من تحقيق الفوز بهدف دون رد عن طريق بغداد بونجاح، نرصد نتيجة algeria vs senegal ماتش الجزائر والسنغال حفيظ دراجي.

نتيجة ماتش الجزائر والسنغال

سيتم انطلاق المواجهة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وسيتم نقل مباراة الجزائر اليوم على الهواء عبر قناة بين سبورت bein sport hd max بالاستوديو التحليلي الرائع، وستكون مُذاعة من خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي مهمة إدارة مباراة الجزائر والسنغال على أرضية الملعب إلى الحكم الكاميروني أليوم نيانت كحكم ساحة بعد أن كان من المقرر أن يكون فيكتور جوميز ولكن تم استبداله، ويعاونه كل من مينكواندي وإلفيس نجوجو، أما الحكم الرائع فهو الجابوني إريك أوستوجو.

ملخص مباراة الجزائر والسنغال

سبق وأن لعبا المنتخبان في البطولة الحالية بدور المجموعات وانتهى اللقاء بانتصار الجزائر على السنغال بهدف دون رد سجله يوسف بلايلي.

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تشكيلة الجزائر الرسمية جاءت كالآتي: حراسة المرمى : رايس مبولحي، خط الدفاع : جمال بلعمري – عيسى ميندي – رامي بن سبعيني – مهدي زيفان، الوسط : عدنان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي، وفي الهجوم : يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بو نجاح.

وسيغيب المدافع كوليبالي عن صفوف أسود التيرانجا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وستكون باقي العناصر متوفرة أمام المدرب أليو سيسيه، كذك الحال لمحاربو الصحراء الذين يخوضون النهائي بصفوف مكتملة عدا اللاعب يوسف عطال للإصابة.

أعلن مدرب أسود التيرانغا عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ نهائي افريقيا وهي: ألفريد جوميز – لامين جاساما – ساليف ساني – شيخو كوياتيه – يوسف سابالي – بابا ندياي – إدريسا جايي – هنري سايفت – إسماعيلا سار – مباي نيانج – ساديو ماني.

الحلم أصبح حقيقة وتمكن المنتخب الجزائري من حصد اللقب الافريقي للمرة الثانية في تاريخه بعد انتصاره على السنغال بهدف نظيف.