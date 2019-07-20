بطل افريقيا |الكأس السمراء تُزف إلى العاصمة الجزائرية|  بغداد بونجاح يحسمها بهدف مبكر ليُحقق المنتخب...

الكأس السمراء تُزف إلى العاصمة الجزائرية| بغداد بونجاح يحسمها بهدف مبكر ليُحقق المنتخب الجزائري ثاني بطولاته الأفريقية يستضيف ستاد القاهرة الدولى مساء يوم الجمعة 19/7/2019 العرس الأفريقى الكبير فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019، ويواجه منتخب الجزائر العربى الشقيق منافسه المنتخب السنغالى فى مباراة حاسمة على كأس الأمم وصناعة التاريخ، ويأمل منتخب الجزائر فى تقديم أفضل مالديه واستمرار انتصاراته فى البطولة، بينما يطمح منتخب السنغال فى الفوز باللقاء وحسم الكأس لصالحه والتتويج بالبطولة.

مشوار منتخب الجزائر

بدء منتخب الجزائر مشوار فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى المجموعة الثالثة التى ضمت معه منتخبات كينيا وتنزانيا والسنغال، وحصد منتخب محاربو الصحراء العلامة الكاملة بعد الفوز على كينيا فى الجولة الأولى 2-0، ثم الفوز على السنغال بالجولة الثانية 1-0، وفى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات اختتم تأهله بعد الانتصار على تنزانيا بنتيجة 3-0 .

وفى دور ثمن النهائى واجه منتخب غينيا وحقق الفوز عليه بثلاثية نظيفة، وبدور ربع النهائى تعادل مع منتخب ساحل العاج 1-1 فى الأشواط الأصلية والإضافية ونجح فى حسم ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 4-3، وفى نص النهائى حقق فوزا مارثونيا على منتخب نايجيريا فى الثانية الأخيرة من اللقاء بنتيجة 2-1 .

السنغال مشوارها فى البطولة

وقع منتخب السنغال فى المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية التى ضمت معه منتخب الجزائر وتنزانيا وكينيا، حصد من المجموعة 6 نقاط من فوزين وخسارة، حقق الفوز فى الجولة الأولى على منتخب تنزانيا 2-0، وخسر من الجزائر فى الجولة الثانية بنتيجة 1-0، وبالجولة الثالثة حسم التأهل على حساب منتخب كينيا بالفوز عليه بنتيجة 3-0 .

وفى دور ال16 من البطولة اصطدم بمنتخب أوغندا وحقق الفوز عليه بنتيجة 1-0، وفى دور ال8 حسم الانتصار على منتخب بنين أيضا بنفس النتيجة 1-0، وفى نصف النهائى التقى أمام منتخب تونس ونجح فى تسجيل هدف التأهل بالشوط الإضافى الثانى بعد انتهاء المياراة بالتعادل السلبى.

الجزائر فى مهمة لتحقيق اللقب الثاني.

يبحث منتخب الجزائر عن تحقيق لقبه الثانى الأفريقى، شارك فى البطولة فى 17 مناسبة، وكانت أفضل نتجية حققه هى البطل فى نسخة عام 1990، ويبحث منتخب الخضر فى تحقيق اللقب الثانى له بعد غياب 29 عام وبعد تقديم أداء أكثر من رائى وإظهار لاعبيه الشخصية الجزائرية لإسعاد الجماهير.

السنغال يلعب من أجل تحقيق الإنجاز

يلعب منتخب أسود التيرانجا مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 لتحقيق إنجاز غائب عن المنتخب، وشارك المنتخب السنغال فى 14 نسخة، كان أفضل مركز وصل له هو الوصيف عام 2002 ولم يتسنى له فرصة التتويج بالكأس فى أى مشاركة من مشاركاته.

تقنية الفار تظهر لأول مرة فى الأمم الأفريقية

ظهرت تقنية استخدام حكم الفار لأول مرة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وشهدت نسخة 2019 التى ضمت لأول مرة فى تاريخها 24 منتخب والتى أقيمت على الأراضى المصرية فتى الفترة من 21يونيو وحتى 19 يوليو، وتم تطبيق تقنية الفار بداية من دور ربع النهائى بعدما نصت لوائح البطولة على ذلك.

موعد مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية

يقام لقاء نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 بين منتخبى الجزائر والسنغال على ملعب ستاد القاهرة مساء الجمعة 19/7/2019، وتنطلق صافرة الحكم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:00 بالتوقيت السعودى الدولى، وفى تمام الساعة 19:00 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء الجزائر والسنغال

ينقل لقاء منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال فى النهائى الأفريقى لكان 2019 على شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية الأرضية المصرية، كما تذاع المباراة على قنوات bin sport max hd1,2 الفضائية المشفرة، ويذاع استوديو تحليلى كبير على كل قناة لتحليل أهم أحداث المباراة والتعليق على اللقاء، والاستمرار بنقل احتفالية التتويج التاريخية لأى من المنتخبين وتسليم الميدليات الذهبية والفضية.

ملخص فوز الجزائر على السنغال

بداية المباراة || نهائي كأس أمم أفريقيا 2019

د2 : جووووووووووووووووووول الهدف الأول للجزائر عن طريق تسديدة من بغداد بونجاح

الجزائر 1 : السنغال 0

مرور 15′ وأفضلية جزائرية تُسيطر على استاد القاهرة في ارض الملعب والمدرجات أيضا

30′ | نصف ساعة مرت والنهائي مُشتعل، يبدو أننا سنرى المزيد من الأهداف

34′ | رامي بن سبعيني يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف لبو نجاح

| #السنغال 0 #الجزائر 1

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بداية الشوط الثانى

54′ بطاقة صفراء ثانية في اللقاء من نصيب يوسف البلايلي نجم المنتخب الجزائري

أولى تبديلات المنتخب السنغالي

خروج بابي نيداي و دخول كريبين دياتا

حكم المباراة يُلغي ركلة جزاء للمنتخب السنغالي عقب الرجوع لتقنية الـ VAR

66′ نيانج يخترق ويراوغ ويسدد ولكن تعلو العارضة وتضيع فرصة تعديل النتيجة للمنتخب السنغالي

75′ إصابة قوية لجمال بلعامري لاعب المنتخب الجزائري عقب تدخل قوي من ساديو ماني

76′ | تبديل ثاني للمنتخب السنغالي

خروج هينري سيفيا و دخول مبايا ديان

10′ متبقية على نهاية المباراة

نهاية المباراة | بغداد بونجاح يحسمها بهدف مبكر ليُحقق المنتخب الجزائري ثاني بطولاته الإفريقية

#السنغال 0 #الجزائر 1

الكأس السمراء ستُزف إلى العاصمة الجزائر

الجزائر بطل لبطولة كأس أُمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخها

ألف مبروك للشعب الجزائري