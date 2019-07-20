نتيجة مباراة الجزائر اليوم أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية ” الجزائر بطل...

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 2019، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد القاهرة الدولي، حيث اللقاء الذي يجمع بين الجزائر والسنغال في إطار نهائي بأمم إفريقيا 2019 في ختام مباريات البطولة، حيث تأهل الفريقان إلي النهائي بعد مشوار طويل قدم الفريقان مستوي متميز خلال جميع المباريات ليتأهل الفريقان للدور النهائي عن جدارة واستحقاق، وقد تم تحديد موعد المباراة اليوم الجمعة الموافق 19-7-2019 في إطار مباريات الدور النهائي بأمم إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب الجزائر.

الجزائر والسنغال في نهائي كأس إفريقيا 2019

ستكون مباراة الجزائر ضد السنغال منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي أن ماكس الأولي، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، كما يمكنكم متابعة مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم على النايل سات مجاناً من خلال قناة الجزائرية الأرضية، وسيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

أكد جمال بن ماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على جاهزية جميع اللاعبين لمباراة اليوم أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث يسعي محاربي الصحراء للتويج بلقب البطولة بعد غياب طويل عن التتويج بالبطولات الإفريقية.

من المتوقع أن تكون تشكيلة الجزائر اليوم أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2019 كالتالي: رايس مبولحي، مهدي زفان، جمال بلعمري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، رياض محرز، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح.

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تابعتم حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث شهد الحفل تنظيم متميز أسعد جميع المتابعين، وهو الامر الذي يؤكد على التنظيم الرائع والتميز للبطولة.

تشكيلة السنغال تضم: ألفريد جومي، لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سبالي، هنري سافيه، ألفريد نداي، إدريسا جايي، ساديو ماني، كريبين دياتا (إسماعيل سا) ومباي نيانغ.

انتهي الفريقان من إجراء عمليات الإحماء قبل بداية أحداث المباراة، والجماهير ملأت مدرجات ملعب المباراة لمساندة محاربي الصحراء اليوم.

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال