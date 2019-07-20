ملخص نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس امم افريقيا

ملخص نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم افريقيا، توج منتخب محاربو الصحراء بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على السنغال بهدف مقابل لا شئ سجله بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد أن اصطدمت تصويبته بمدافع السنغال لتغير مسارها في المرمى.

بعد غياب لسوات طويلة، يتواجد منتخب الجزائر على نهائي كأس أمم افريقيا اليوم ليلتقي منتخب السنغال، بعد مرور أكثر من 29 على أخر تتويج لمحاربي الصحراء باللقب القاري الغالي، والذي ينتظره الملايين من عشاق الكرة الجزائرية.

في الدقيقة الثانية يسجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر الأول في مرمى السنغال بعدما صوب كرة غيرت تجاهها في المرمى بعد اصطادمها بمدافع السنغال.

بعد هدف الجزائر تتحول السيطرة لمنتخب السنغال بقيادة ساديو ماني، لكن لا خطورة على مرمى بولحي نظراً للدفاع الجزائري المحكم.

الشوط الأول مر على بدايته حوالي 22 دقيقة ونتيجة اللقاء تقدم الجزائر بهدف بونجاح، ومباراة لم تشهد خلال الدقائق الماضية أحداث كبيرة بخلاف هدف اللقاء حتى الآن.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الجزائر بهدف بو نجاح على منتخب السنغال في الدقيقة الثانية، نترقب ماذا سيحدث في الشوط الثاني من اللقاء.

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مع بداية الشوط الثاني دخل منتخب السنغال مهاجماً بقوة على دفاع منتخب الجزائر، لتسجيل هدف التعادل، ولكن استحواذ دون فاعلية هجومية.

ضغط سنغالي في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وتنويع في الهجمات من العمق والأطراف ولا خطورة على المرمى الجزائري.

الحارس لولحي حارس الجزائر يمسك بكرة من ركلة حرة مباشرة لمنتخب السنغال في الدقيقة 58، بعدها يعلن الحكم عن ركلة جزاء لمنتخب السنغال.

يحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح منتخب السنغال بعد لمس الكرة ليد مدافع الجزائر، ولكن تفنية الفيديو أنقذت الخضر بأعتبار أن لمس اليد كان غير متعمد في الدقيقة 59.

الدقيقة 76 ساديو ماني يمر من الدفاع الجزائري ويتوغل داخل منطقة الجزاء المحاربون، ويقترب من تسجيل هدف لكن دفاع الجزائر يستميت ويخرجها إلى ركنية.

الدقيقة 88 يخرج بغداد بو نجاح صاحب هدف المباراة الوحيد، وينزل بدلاً من إسلام سليماني، لتنشيط الهجوم مجدداً. U

الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الجزائر وتتويجها باللقب الأفريقي الثاني في تاريخها.