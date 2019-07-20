الجزائر تُتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 بمصر بعد الفوز على السنغال

قد وصلت بطولة كأس الأمم الإفريقية لمحطتها الأخيرة بموجهة مرتقبة في النهائي بين منتخبي السنغال بقيادة ماني والجزائر بقيادة رياض محرز، وتتجه الأنظار نحو استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف اللقاء، كما أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أعدت حفل ختامي للبطولة بمشاركة مجموعة من المطربين.

موعد مباراة الجزائر والسنغال

وتبدأ المباراة الساعة التاسعة مساء الجمعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والثامنة بتوقيت الجزائر والعاشرة بتوقيت السعودية، وقد خصصت قناة TIME SPORTS عصام عبده للتعليق على المباراة، كما أسندت beIN sports مهمة التعليق على النهائي إلى حفيظ دراجي على قناتي beIN sports max hd 1,2.

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال

وتسعى السنغال لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية الأول لها في التاريخ إذ أنها لم تحصل على البطولة من قبل، بينما تدخل الجزائر المباراة وتتمنى الفوز باللقب الثاني لها بعدما تمكنت من الحصول على اللقب منذ 29 عاماً حيث عام 1990م، ومن الجدير بالذكر أن الجزائر قد أطاحت بنيجيريا من الدور نصف النهائي بينما أخرجت السنغال تونس من الدور نفسه، وكانت الجزائر قد استطاعت الفوز في المباراة الماضية بفضل هدف رياض محرز الذي أحرزه ببراعة في الدقيقة الأخيرة من عمر لقاء الفريق ضد نيجيريا في نصف النهائي والذي شهد تعليقا مميزا من حفيظ دراجي مخلوطا بالبكاء وهو ما أثار إعجاب كل من شاهده.

بداية حفل ختام البطولة بمجموعة من الرقصات والفقرات الغنائية الإفريقية، ومن ثم ستدخل دنيا سمير غانم الفنانة المصرية والمطربة لغناء أغنية ختام البطولة

الدقيقة 2: بغداد بونجاح يسدد والكرة تصطدم بالمدافع وتغير اتجاهها وتسكن الشباك والهدف الاول للجزائر وبداية مشتعلة للغاية

الدقيقة 30: خطأ لصالح السنغال في منطقة دفاعهم والجزائر تعود للخلف لتأمين الهدف، والكرات تتوالى على الأطراف لمحاولة الاختراق

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول من اللقاء بتقدم الجزائر بهدف بعد صعوبات في آخر الدقائق

الدقيقة 62: الحكم يحتسب ركلة جزاء للسنغال والفار يتشاور معه ويعود لالغائها والكرة تلعب وتكمل والتقدم مازال

نهاية المباراة بفوز منتخب الجزائر بهدف نظيف أحرزه بغداد بونجاح في الدقائق الأولى من الشوط الأول.