الحكم و “الـ VAR " يحرمان السنغال من ركلتى جزاء بنهائى كان 2019 " صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الجزائر X السنغال نهائى أمم افريقيا 2019 النسخة الـ32 المباراة – الجزائر X السنغال نهائى أمم افريقيا 2019 النسخة الـ32 الملعب – ستاد القاهرة النتيجة – فوز المنتخب الجزائرى بهدف نظيف الحكم الدولى الكاميرونى- اليوم نيانت – صاحب الـ37 عاما – دولى 2008 المساعد الاول الكاميرونى - ايفارست مينكواندي – صاحب الـ45 عاما – دولى -2004 المساعد الثانى الكاميرونى - الفيس نجيجو – صاحب الـ36 عاما – دولى 2013 الحكم الرابع- الجابونى- إيريك اتوجو- صاحب الـ43 عاما – دولى 2011 تقييم اداء الحكم اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية) اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية) تمتع الحكم بلياقة بدنية جيدة وتحرك بشكل جيد وبذل جهد كبيرا للتواجد بالمكان المناسب والخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب اغلب فترات المباراة كما تابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية جيدة كما تمتع الحكم بحسن توقع وقراءة جيدة للعب . الشخصية والسيطرة ( تقديرالوقت الضائع يثير الجدل ) الشخصية والسيطرة ( تقديرالوقت الضائع يثير الجدل )

ظهر نيانت هادئا متمتعا بشخصية حاسمة واستطاع السيطرة على المباراة وكان متواجد دائما فى الميعاد مما جعل هناك قناعة بأغلب قراراته الفنية وتعامل مع اللاعبين بشكل جيد رغم صعوبة اللقاء حافظ الحكم على هدوئه طوال اللقاء كما سمح باستمرار اللعب وأتاحه الفرصة اكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء طبقا للقانون الا انه لم حاسما مع أضاعة الوقت ولم يكن دقيقا فى تقديره فى نهاية شوط اللقاء الثانى الذى كان لايقل عن 8 دقائق واكتفى الحكم الكاميرونى باربع دقائق. تطبيق القانون –38 مخالفة ( الـ " “ VAR والحكم يحرمان السنغال من ركلتى جزاء) تطبيق القانون –38 مخالفة ( الـ " “ VAR والحكم يحرمان السنغال من ركلتى جزاء) تدخل الحكم بالصافرة كثيرا واحتسب 48 مخالفة فى تقدير جيد الى حد كبير رغم انه سمح بالالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة خلال الـ30دقيقة اولى من اللقاء ثم عاد واحتسب كل الاخطاء للسيطرة على المباراة وحرصا على نجاح نهائى العرس الافريقى لكنه يؤخذ علية انه تغاضى عن ركلتى جزاء صحيحة للسنغال فى الدقيقتين 41 ، 61 من عمر اللقاء . العقوبات الانضباطية - ( 6 بطاقات صفراء مستحقة ) العقوبات الانضباطية - ( 6 بطاقات صفراء مستحقة ) اشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 6 مناسبات لمخالفة قانون اللعبة لرباعى المنتخب الجزائرى رامى بنسبعينى و يوسف بلايلى وعيسى ماندى وعدلان قديورة كما انذر ثنائى السنغال ادريسا جاى ولامين جاساما فى الوقت الذى تغاضى عن اكثر من بطاقة صفراء طبقا للقانون ، كان واضحا ان هناك تعليمات فى البطولة تقضى بالتانى فى اشهار البطاقات الصفراء لنجاح البطولة مع الحرص على تطبيق القانون. Advertisements المساعدين المساعدين ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد و سمحوا باستمرار اللعب فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما واشاروا على حالتين تسلل فقط وتميز الطاقم بالتواصل طوال اللقاء بشكل جيد. الحكم الرابع الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون. إحصائيات المباراة : 48 خطأ - 9 ركلات ركنية – حالتين تسلل - 6 بطاقات صفراء - هدف إحصائيات المباراة : 48 خطأ - 9 ركلات ركنية – حالتين تسلل - 6 بطاقات صفراء - هدف الدرجات : الحكم – 8.0 .. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-

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