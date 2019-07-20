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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 19 / 7 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: الأهلي يهزم البلاستيك برباعية نظيفة ودياً استعدادا للمقاولون
الأهلي يهزم البلاستيك برباعية نظيفة ودياً استعدادا للمقاولون
فاز فريق الأهلى برباعية أهداف نظيفة علي البلاستيك خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، علي ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب في الدورى.
إسلام محارب يتحدث عن دوافع لاعبى الأهلي للتتويج بالدورى
أكد إسلام محارب، لاعب الأهلى، إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين أمام المقاوبون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى، مشددا على أن الفريق كله سيبذل قصارى جهده من أجل حسم بطولة الدورى.
وأضاف محارب أن لاعبى الفريق يقدرون أهمية المرحلة المقبلة التى تشهد استكمال خطوات الفريق لحسم بطولة الدورى، ويعرفون جيدا أهمية التركيز للفوز أمام المقاولون من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز بالدوري.
وتابع محارب، «قطعنا مشوارا طويلا، وتغلبنا على تحديات عديدة طوال الموسم ونجحنا فى تحويل تأخرنا فى الترتيب إلى الصدارة لذلك سنقاتل من أجل التتويج باللقب.
وأوضح محارب أن اللاعبين يمتلكون دوافع كبيرة والجميع يسعى للمشاركة فى مباراتى المقاولون العرب والزمالك من أجل المساهمة فى مشوار الفوز باللقب؛ لأن التتويج بالدورى وإسعاد جماهير النادى هو الأهم فى الوقت الحالى.
الأهلي يؤكد جاهزية رمضان صبحى للمشاركة فى مباراة المقاولون
أكد الجهاز الفني لفريق الأهلي جاهزية رمضان صبحى لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماماً من آلام العضلة الضامة التى كان يعانى منها خلال الأيام الماضية.
وقال الجهاز الفنى، إن اللاعب شفى تماما من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة.
وأوضح أن اللاعب شارك بقوة فى تدريبات الفريق الجماعية أمس، الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
الأهلى: لا نتعجل فى عودة نيدفيد قبل انتهائه من البرنامج التأهيلى
أكد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تحسن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق الذى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة التى أجراها مؤخرًا فى ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر.
وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب عاد من ألمانيا خلال الأيام الماضية بعد الاطمئنان على ركبته، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تحسن حالته وتقدمه فى تنفيذ مراحل البرنامج التأهيلى ومن المقرر أن يستكمل البرنامج العلاجى فى الجيم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليومية.
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