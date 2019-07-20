أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الجزائر تتوج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخها على حساب السنغال
الجزائر تتوج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخها على حساب السنغال
توج منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب السنغال، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة على ملعب "القاهرة"، فى المباراة النهائية للبطولة، التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى.
الأهلي يهزم البلاستيك برباعية نظيفة ودياً استعدادا للمقاولون
فاز فريق الأهلى برباعية أهداف نظيفة علي البلاستيك خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، علي ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب في الدورى.
مصطفى فتحى خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الجونة.. وضم بوطيب
أعلن خالد جلال المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة الجونة، المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز التى ينافس الفريق الأبيض على لقبها ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف فيما ضم خالد جلال، المغربى خالد بوطيب رغم أدائه برنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة للتعافى من إصابة الركبة.
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