شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة أجنبية تُهدد مصير أجاى فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى مصير غامض فى القلعة الحمراء حال تعاقد النادى مع أى لاعب أجنبى خلال الفترة المقبلة وحال عدم اعتبار لاعبى شمال أفريقيا "مصريين" فى الدورى المحلى خلال الموسم المقبل.

ويضم الأهلى حالياً خمسة لاعبين أجانب هم، التونسى على معلول والمغربى وليد آزارو والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو واللاعب المالى الجديد آليو ديانج.

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وتتجه النية فى الأهلى لإعارة أجاى مع الأنجولى جيرالدو حال التعاقد مع أجنبى أخر وحال رفض اعتبار اللاعب الشمال أفريقى "مصرى" حيث سيتم الإبقاء على الثلاثى معلول وأزارو وديانج بجانب الأجنبى الرابع الذى قد يتم التعاقد معه.

إدارة الأهلى استقرت على إعارة جيرالدو لإحدى الأندية المحلية حال عدم اعتبار لاعبى شمال أفريقيا "مصريين" وفى حالة التعاقد مع لاعب أجنبى أخر سيرحل أجاى على سبيل الإعارة بنسبة كبيرة.