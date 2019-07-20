شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية شيلونجو والمحمدي لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عودة المهاجم الناميبى بنسون شيلونجو والمدافع باهر المحمدي.

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وعاد الدولى الناميبى للفريق الاسماعيلاوى بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده بالمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية قبل أن يحصل على راحة قصيرة ..بينما انهى المحمدى منذ أيام مناسك العمرة بالأراضي المقدسة وذلك بعد حصوله على اذن مسبق.

وبات الثنائى جاهزان للقاء الزمالك المقرر له الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى المصرى