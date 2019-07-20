شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رباعية الأهلى فى البلاستيك استعداداً للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لقناة الأهلى عبر "فيس بوك" أهداف مباراة الفريق الودية الت خاضها الفريق الأحمر مساء اليوم، الجمعة، أمام البلاستيك وفاز فيها الفريق الأحمر برباعية نظيفة علي ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب في الدورى.



وسجل رباعية الأهلي وليد أزارو "هدفين" وصالح جمعة ومروان محسن من ضربة جزاء في الشوط الثاني وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى وحرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي علي الدفع بعدد كبير من اللاعبين الأساسيين والبدلاء.



ويستعد الأهلى لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.