اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 19 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 19 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق لمواجهة الجونة بعد التدريب الذى خاضها الفريق الأبيض على ملعبه.
مران الزمالك.. جلسة خالد جلال.. تدريب مرونة .. ومصطفى فتحى فى الجيم
عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة قبل مواجهة الجونة، المقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز وتعاهد جميع لاعبى الزمالك لخالد جلال علي بذل أقصي الجهد من أجل الفوز باللقاء المقبل وطالبهم جلال بالتركيز في الوقت الحالي في تخطي الجونة فقط وعدم الانشغال بأي شئ سوى المباراة القادمة.
فيما ركز اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الزمالك خلال التدريبات مع اللاعبين اليوم على المرونة فى الحركة بالملعب والتحركات السريعة، حيث تم تخصيص فقرة لهم لذلك، من خلال ممارسة بعض التدريبات بكرة وبدون بينما خاض حراس مرمى الزمالك عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف تدريبات قوية باستخدام الصدادات وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم واطمأن أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق علي جاهزية الثلاثي بشكل كامل حيث تألقوا وظهروا بشكل مميز.
بينما أدى مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجمانيزيوم بالنادي ضمن برنامج وضع له للوصول به إلى أعلى معدل بدني وذلك عقب تعافيه وعودته من جديد للفريق.
مصطفى فتحى خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الجونة.. وضم بوطيب
أعلن خالد جلال المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة الجونة، المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز التى ينافس الفريق الأبيض على لقبها ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف فيما ضم خالد جلال، المغربى خالد بوطيب رغم أدائه برنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة للتعافى من إصابة الركبة.
وضمت قائمة الزمالك التي ستغادر القاهرة في العاشرة مساء اليوم الجمعة للدخول بمعسكر مغلق بالجونة كلا من:
حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.
خط الدفاع: حازم إمام وحمدي النقاز وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر ويوسف أوباما.
خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.
أخطر محمود علاء مدافع الزمالك، مسئولى النادى الأبيض بتلقيه مفاوضات من عددا من الوسطاء من أجل الانتقال إلى صفوف النصر السعودى فى فترة الانتقالات الصيفية، إلا إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض طالبه هو وجميع اللاعبين الأساسيين فى الوقت الحالى بغلق ملف الانتقالات نهائياً والتركيز فقط فى حسم الدورى الممتاز فى المباريات الحاسمة للقب بداية من مواجهة الجونة التى ستقام بعد غد الأحد ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.
بن شرقى يغادر القاهرة غداً لمدة 48 ساعة قبل العودة للزمالك
يغادر المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك الجديد، القاهرة غداً السبت، من أجل التوجه إلى السعودية لجمع متعلقاته قبل العودة إلى القاهرة مرة أخرى يوم الإثنين المقبل للانتظام ضمن صفوف الفريق الأبيض.
وكان أشرف بن شرقى قد اجتاز الكشف الطبى الذى خضع له تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، على أن يغادر القاهرة خلال الساعات القادمة من أجل جمع متعلقاته ثم العودة للانضمام إلى الفريق الأبيض وفضل مسئولو الزمالك إرجاء عقد مؤتمر صحفى تقديم أشرف بن شرقى خلال الوقت الجارى نظرا للتركيز فى الـ3 مواجهات الحاسمة للفريق فى الدورى والتى ستكون بدايتها بمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.
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