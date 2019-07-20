اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 19 / 7 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 19 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق لمواجهة الجونة بعد التدريب الذى خاضها الفريق الأبيض على ملعبه.

مران الزمالك.. جلسة خالد جلال.. تدريب مرونة .. ومصطفى فتحى فى الجيم

عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة قبل مواجهة الجونة، المقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز وتعاهد جميع لاعبى الزمالك لخالد جلال علي بذل أقصي الجهد من أجل الفوز باللقاء المقبل وطالبهم جلال بالتركيز في الوقت الحالي في تخطي الجونة فقط وعدم الانشغال بأي شئ سوى المباراة القادمة.

فيما ركز اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الزمالك خلال التدريبات مع اللاعبين اليوم على المرونة فى الحركة بالملعب والتحركات السريعة، حيث تم تخصيص فقرة لهم لذلك، من خلال ممارسة بعض التدريبات بكرة وبدون بينما خاض حراس مرمى الزمالك عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف تدريبات قوية باستخدام الصدادات وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم واطمأن أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق علي جاهزية الثلاثي بشكل كامل حيث تألقوا وظهروا بشكل مميز.

بينما أدى مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجمانيزيوم بالنادي ضمن برنامج وضع له للوصول به إلى أعلى معدل بدني وذلك عقب تعافيه وعودته من جديد للفريق.

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