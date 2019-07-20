شاهد.. فرحة الجزائر ودموع السنغال فى نهائى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعادة عارمة انتابت لاعبو المنتخب الجزائرى عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد القاهرة الدولى، بنهائى أمم أفريقيا 2019، وتتويج محاربى الصحراء باللقب، فى الوقت ذاته، انهمر لاعبو منتخب السنغال فى البكاء عقب الخسارة وعدم حصد اللقب.
سجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر، بعد مرور دقيقة و 20 ثانية، كأسرع أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتى مدافع منتخب السنغال، لتسكن الشباك.
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