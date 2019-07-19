شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم عرض خيالي لضم نيمار 90 مليون جنيه استرليني و6 من نجوم الفريق والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن برشلونة متمسك بضم نيمار البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية. وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة قدم عرضاً خياليا لضم اللاعب، مقابل 90 مليون جنيه استرليني و6 لاعبين وهم فيليب كوتينيو، عثمان ديمبيلي، مالكو، ايفان راكيتيتش، نيلسون سيميدو دون الكشف عن اللاعب السادس الموضوع على اللائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يقدم عرض خيالي لضم نيمار 90 مليون جنيه استرليني و6 من نجوم الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.