ساديو ماني يعتدي على لاعب الجزائر "فيديو"

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في لقطة مثيرة للجدل اعتدى ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب السنغال على اعتدى سفيان فيجولي لاعب نادي الجزائر، أثناء أحداث مبارة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا. وكان الشوط الأوم من المبارة انتهى بقوز الجزائر بهدف دون رد أحرزه المهاجم بغداد بونجاح، الذي ارتطت كرته بمدافع السنغال لتستقر بالمرمى، في الدقيقة الثانية من عمر المبارة.

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