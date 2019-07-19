الامارات | صن: محمد صلاح الأعلى راتباً في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن صن: محمد صلاح الأعلى راتباً في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يريد فريق ليفربول الإنجليزي تحسين راتب هدافه المصري محمد صلاح، وذلك سعيا للحفاظ على نجمه وإبعاده عن أي إغراءات، حيث ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تريد تحسين راتب صلاح ليصير 22,4 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وفقا للتقرير، فالجناح المصري سيتقاضى 430 ألف إسترليني أسبوعيا، وكان محمد صلاح، قد جدد عقده حتى 2023 في الصيف الماضي، وليفربول يريد التجديد له لعام إضافي، مع تحسين راتبه.

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وساهم صلاح في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، كما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتالين، وسجّل اللاعب مع فريقه 71 هدفا في 104 مباراة.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قد ذكرت قبل حوالي شهر، أن صلاح رفض عروضا قياسية من ريال مدريد ويوفنتوس، وقرر الاستمرار مع ليفربول، التقرير نفسه ذكر أن صلاح قرر الاستمرار مع ليفربول لـ12 شهرا، قبل أن يعيد التفكير في مستقبله بعد عام، ويبدو أن ليفربول يسعى لإرضاء نجمه حتى يطيل استمراره في المرسيسايد.