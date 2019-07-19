بلماضي على نهج كرمالي.. لقب جزائري ثاني لأمم إفريقيا بقيادة وطنية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سار جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، على نهج مواطنه عبدالحميد كرمالي، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عقب الفوز على السنغال «1-0»، في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الجمعة.
وأصبح بلماضي ثاني مدرب يقود منتخب الجزائر للفوز بالبطولة، بعد أن نجح في ذلك عبدالحميد كرمالي في نسخة 1990 والتي أقيمت في الجزائر.
كان كرمالي قاد المنتخب الجزائري للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 1990، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب النيجيري 1 / صفر.
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