شكرا لقرائتكم خبر عن «مبولحي» أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الحارس الجزائري وهاب رايس مبولحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على السنغال 1 / صفر في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقاد مبولحي منتخب بلاده للفوز بعدما تصدى للعديد من الفرص الخطيرة من لاعبي السنغال وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث كان توج باللقب في 1990.