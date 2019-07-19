شكرا لقرائتكم خبر عن «مبولحي» أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الحارس الجزائري وهاب رايس مبولحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على السنغال 1 / صفر في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم.
وقاد مبولحي منتخب بلاده للفوز بعدما تصدى للعديد من الفرص الخطيرة من لاعبي السنغال وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.
وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث كان توج باللقب في 1990.
كانت هذه تفاصيل خبر «مبولحي» أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.