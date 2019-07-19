اخبار الرياضه

المنتخب الجزائري بطلًا لكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الجزائري بطلًا لكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج المنتخب الجزائري لكرة القدم مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين وأحرز لقبه القاري الثاني إثر فوزه الثمين 1 / صفر على نظيره السنغالي اليوم الجمعة في المباراة النهائية للبطولة على استاد القاهرة الدولي.

Advertisements

وحسم المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) المباراة لصالحه بهدف نظيف سجل بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة فيما فشل المنتخب السنغالي (أسود التيرانجا) في تعديل النتيجة على مدار شوطي اللقاء.

وأكد المنتخب الجزائري تفوقه على نظيره السنغالي في البطولة الحالية حيث حقق الفوز عليه بنفس نتيجة مباراتهما في الدور الأول لهذه النسخة.

واستعاد المنتخب الجزائري (الخضر) اللقب الأفريقي الغالي بعد غياب دام 29 عاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الجزائري بطلًا لكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا