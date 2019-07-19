شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الجزائري بطلًا لكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج المنتخب الجزائري لكرة القدم مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين وأحرز لقبه القاري الثاني إثر فوزه الثمين 1 / صفر على نظيره السنغالي اليوم الجمعة في المباراة النهائية للبطولة على استاد القاهرة الدولي.

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وحسم المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) المباراة لصالحه بهدف نظيف سجل بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة فيما فشل المنتخب السنغالي (أسود التيرانجا) في تعديل النتيجة على مدار شوطي اللقاء.

وأكد المنتخب الجزائري تفوقه على نظيره السنغالي في البطولة الحالية حيث حقق الفوز عليه بنفس نتيجة مباراتهما في الدور الأول لهذه النسخة.

واستعاد المنتخب الجزائري (الخضر) اللقب الأفريقي الغالي بعد غياب دام 29 عاما.