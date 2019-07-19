ريال مدريد يغلق باب التضحيات في صفقة بوجبا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد، غير مستعد لتقديم تضحيات، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن نادي ريال مدريد، يرفض بيع إيسكو وماركو أسينسيو، من أجل تمويل صفقة بوجبا، هذا الصيف.

وكان ريال مدريد أنفق الكثير من الأموال هذا الصيف، وبالتالي لا يستطيع إبرام صفقة بوجبا إلا في حالة بيع أكثر من نجم في الفريق الملكي.

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ويشترط نادي مانشستر يونايتد الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني على الأقل، من أجل السماح لبوجبا بمغادرة قلعة "أولد ترافورد".

يذكر أن ضم بوجبا يعد في مقدمة طلبات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لإعادة بناء الفريق الملكي.