تقارير: رئيس لاتسيو يلمح برحيل نجمه لليونايتد

ألمح رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو، برحيل نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال فترة نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "ميرور" البريطانية ذكرت أن النادي الإيطالي قد يسمح لرحيل لاعبه الصربي في ظل وجود رغبة من جانب نادي مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة البريطانية نقلاً عن تصريحات من رئيس لاتسيو :"في الموسم الماضي استطاعت أن أحافظ على خدمات سافيتش، إلا أنني قد أفشل في الصيف الحالي".

ويسعى نادي مانشستر يونايتد إلى تدعيم مركز وسط الملعب في الصيف الحالي حيث يتواجد بورنو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي على رأس القائمة يليله سافيتش نجم لاتسيو.

ويُعد سافيتش أحد أهم لاعبي لاتسيو منذ انتقاله من صفوف جينك البلجيكي في صيف 2015 حيث شارك الدولي الصربي في 162 مباراة مع نادي العاصمة سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.ألمح رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو، برحيل نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال فترة نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

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صحيفة "ميرور" البريطانية ذكرت أن النادي الإيطالي قد يسمح لرحيل لاعبه الصربي في ظل وجود رغبة من جانب نادي مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة البريطانية نقلاً عن تصريحات من رئيس لاتسيو :"في الموسم الماضي استطاعت أن أحافظ على خدمات سافيتش، إلا أنني قد أفشل في الصيف الحالي".

ويسعى نادي مانشستر يونايتد إلى تدعيم مركز وسط الملعب في الصيف الحالي حيث يتواجد بورنو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي على رأس القائمة يليله سافيتش نجم لاتسيو.

ويُعد سافيتش أحد أهم لاعبي لاتسيو منذ انتقاله من صفوف جينك البلجيكي في صيف 2015 حيث شارك الدولي الصربي في 162 مباراة مع نادي العاصمة سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.