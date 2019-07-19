رد حاسم من ديبالا على اتصالات مانشستر يونايتد

تلقى نادي مانشستر يونايتد، ردًا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.



ووفقًا لصحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في "أولد ترافورد" خلال الموسم المقبل.



وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددًا رفقة السيدة العجوز.



وكان ديبالا، قدم موسمًا مخيبًا مع يوفنتوس تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.



ويبحث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، عن مهاجم جديد، بسبب الرحيل المحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان هذا الصيف.

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