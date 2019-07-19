هدفا الجزائر يكسران صمود شباك السنغال

نجح بغداد بونجاح في كسر صمود شباك السنغال خلال أربعة مباريات، بعد أن أحرز الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى أسود التيرانجا بنهائي كأس الأمم الأفريقية.
ولم يدخل شباك السنغال أي هدف منذ آخر مباراة في دوري المجموعات أمام كينيا، عندما فاز بثلاثية نظيفة، ثم الفوز في الدور التالي على كل من أوغندا وبنين وتونس بهدف واحد.
وجاء بغداد بونجاح ليكسر صمود شباك أسود التيرانجا ويحرز الهدف الثاني في مرماهم طوال البطولة، ليكون الهدفين الوحيدين اللذين دخلا مرمى السنغال من الجزائر، حيث سجل للخضر يوسف البلايلي في دوري المجموعات.
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