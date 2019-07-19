تقارير: ليفربول يخطط لمنح صلاح أعلى راتب في بريميرليج

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول يخطط لجعل محمد صلاح صاحب أعلى راتب في بريميرليج من خلال منحه راتب سنوي ضخم، مقابل تمديد تعاقده مع الفريق عامًا إضافيًا.

وأوضحت صحيفة "صن" الانجليزية أن ريال مدريد سيمنح محمد صلاح راتب أسبوعي بقيمة 430 ألف جنيه استرليني، ليكون الأكبر في الدوري الانجليزي لحمايته من إغراءات ريال مدريد ومنع رحيله عن الفريق.

ويرغب ليفربول في اقناع محمد صلاح بتمديد تعاقده حتى 2023، مقابل عقد سيجعله منافسًا لألكسيس سانشيز كأعلى راتب في البطولة الانجليزية.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول قبل موسمين واستطاع في أول ظهور له مع الفريق أن يفوز بلقب هداف الدوري الانجليزي، قبل أن يحتفظ بالجائزة في الموسم الماضي حيث شاركه فيها زميله ساديو مانى، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.