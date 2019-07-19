شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا تخضع لمحاربي الصحراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) توج المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا من أمام السنغال اليوم (الجمعة) بعد انتصاره بنتيجة 1-0 على استاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية للنسخة الثانية والثلاثين. وسجل مهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح هدف البطولة في وقت مبكر عند الدقيقة الثانية ليقود منتخب بلاده إلى اللقب الثاني بعد الأول على أرضه عام 1990 في ثالث مباراة نهائية له في العرس القاري.



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