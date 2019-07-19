شكرا لقرائتكم طفل مصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح من ملعب نهائي أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لفت الطفل المصري شريف الانظار له في مدرجات استاد القاهرة في المباراة النهائية لكأس الامم الافريقية بين الجزائر و السنغال و هو يرتدي زى فرعون ورسم دقن محمد صلاح نجم ليفربول و منتخب مصر مؤكدا دعمه له رغم الاخفاق الافريقي للفراعنه . و حرص علي توجيه رساله لصلاح كتب فيها شاء من شاء و ابي من ابي ستظل فخر العرب . وتواجد الفرعون الصغير لدعم منتخب الجزائر بصحبة والده بصفة محاربو الصحراء فريق عربي و تقديمه عروض قويه خلال البطولة تؤهله لحصد اللقب الثاني له بالنسخه ٣٢ للبطولة الافريقيه .

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