شكرا لقرائتكم أبها تستضيف سباق الدراجات الهوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقام يوم الجمعة سباق للدراجات الهوائية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في مضمار المحالة بمدينة أبها. وكانت قد احتضنت أبها يوم الخميس انطلاق فعالية يوم النشاط العائلي المقام في حديقة المشهد تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والتي شهدت حضور أكثر من 19 ألف زائر، كما شهدت الفعالية حضور مميز من قبل العوائل في مختلف الأعمار مارسوا أكثر من 40 لعبة رياضية.

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