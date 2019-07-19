الجزائر تفوز بكأس أمم أفريقيا بجدارة بعد هزيمتها للسنغال فى النهائى

نتيجة مباراة الجزئر ضد السنغال اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 فى نهائى كأس أمم أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساء، منتخب الجزائر استطاع تصدر مجموعته و صعد ليقابل غينيا فى دور الستة عشر ويفوز عليها بثلاثية ثم تقابل مع منتخب كوديفوار فى ربع النهائى وفاز بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لكل منتخب، وفى الدور نصف النهائى استطاع منتخب الجزائر بقيادة رياض محرز أن يتخطى منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما صعد منتخب السنغال كثانى المجموعة خلف الجزائر، وتقابل فى دور الستة عشر مع اوغندا وفاز بهدف نظيف، أما فى ربع النهائى فقد فاز على منتخب بنين بهدف، و فى نصف النهائى استطاع الفوز بهدف نظيف على منتخب تونس.

نتيجة مباراة الجزئر ضد السنغال

مباراه الجزائر والسنغال في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهره وليبيا والسودان الثامنه مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس العاشره مساء بتوقيت السعوديه والعراق وقطر والبحرين والكويت الحاديه عشر مساءا بتوقيت الامارات و سلطنه عمان و تذا المباراة على قنوات بى ان سبورت الرياضية.

نتيجة مباراة الجزئر ضد السنغال

تشكيل الجزائر

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: مهدي زفان – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بن سبعيني

خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي

يوجد الآن استديو تحليلى فى قنوات بى ان سبورت الرياضية لتحليل مباراة النهائى بين الجزائر والسنغال

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بعد ربع ساعة سوف ينزل اللاعبون الى الملعب وسوف تقام مباراة اليوم بين الجزائر والسنغال

الشوط الأول سينطلق بعد قليل حيت تم عزف السلام الوطنى للمنتخبين

هدف اول لمنتخب الجزائر فى الشوط الاول

الدقيقة العاشرة 0/1 للجزائر

الدقيقة 51 النتيجة حتى الان تقدم الجزائر بهدف

الدقيقة 79 مازالت الجزائر متقدمة بهدف

المنتخب السنغال يواصل هجومه القوى بغية احراز التعادل

الدقيقة 88 حتى الان منتخب الجزائر متقدم بهدف