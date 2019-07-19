بث مباشر استلام الميداليات live| الجزائر والسنغال بث مباشر كورة اكسترا yalla star | كورة ستار live...

يلا شوت الجزائر والسنغال بث مباشر كورة ستار كورة اونلاين kora online السنغال والجزائر بث مباشر kora star الاسطورة بدون تقطيع، تنتهي بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم بالمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر على استاد القاهرة، وقد حرصت الجماهير على الحضور لمتابعة النهائي المنتظر بين نجوم الكرة الإفريقية، ويدخل كل فريق المباراة وتركيزه منصب كل الفوز باللقب والرجوع بالكأس إلى بلاده ويظفر بالميدالية الذهبية.

بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال بدون تقطيع

السنغال والجزائر بث مباشر yalla shoot كورة ستار كورة لايف كورة اتش دي kora 7sry بث مباشر الجزائر والسنغال كورة أون لاين الاسطورة livehd7، وتنطلق المباراة المنتظرة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت كلاً من السعودية وقطر، وتُذاع على قناة بي إن ماكس الأولى والثانية بتعليق حفيظ دراجي، كما سيتم إذاعتها على قناة تايم سبورت بتعليق عصام عبده.

مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر

مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت بلس كورة لايف kora live hd مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر، وتدخل السنغال اللقاء بالزي الأخضر بينما ترتدي الجزائر الزي الأبيض، ومن الجدير بالذكر أن منتخبي الجزائر والمغرب قد سبق لهما المواجهة في البطولة ذاتها في مرحلة المجموعات إذ فازت الجزائر على أسود التيرانجا بهدف نظيف صعدت به كأول للمجموعة بينما صعدت السنغال كثاني للمجموعة بستة نقاط، وبهذا فإن النهائي يضم أول وثاني المجموعة الثالثة.

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وقبل بداية اللقاء بعدة ساعات توافدت جماهير الجزائر والجماهير المصرية والعربية على بوابات استاد القاهرة وبدأت في الدخول والتواجد في مدرجاتها الخاصة وبدأت بالتشجيع الشهير الخاص بمحاربي الصحراء دون توقف.

وشدد محمد أبو تريكة على قدرة مصر التنظيمية وأنها أبهرت الجميع من تنظيم امتد لمدة شهر وأوضح أن الكاميرون التي ستنظم البطولة بعد مصر ستعاني بشدة من ملاحقة مصر بما قدمته منذ حفل القرعة

تشكيل الجزائر:رايس مبولحي – مهدي زفان – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بن سبعيني – فيجولي – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – رياض محرز – بونجاح – بلايلي

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دخول اللاعبين لملعب المباراة الآن من أجل الاستعداد لانطلاق الشوط الأول من عمر المباراة النهائية في البطولة، والجماهير الحاضرة في ملعب المباراة تُعطي اللقاء طابعاً خاصاَ ويقوم الفريقين بترديد النشيد الوطني الخاص بهما الآن في ملعب المباراة ومن ثم انطلاق المباراة الآن.

الدقيقة 1: الهدف الأول للجزائر بقدم بغداد بونجاح من تصويبة تصطدم بالمدافع وتدخل في شباك السنغال

الدقيقة 18: السنغال تُحاول الهجوم مرة أخرى لتعديل النتيجة وعرضية لماني والدفاع يتدخل وينقذ المرمى.

الدقيقة 25: هدوء يسود اللقاء بعد إحراز الهدف الأول والتقدم لصالح الجزائر حتى الآن.

الدقيقة 40: السنغال تستيقظ قبل نهاية الشوط الأول ومحاولات لإحراز هدف التعادل ومحاولات متكررة على مرمى محاربي الصحراء

نهاية الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم الجزائر بهدف وحيد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

الدقيقة 48: هجمة أولى للسنغال في بداية الشوط الثاني الآن.

الدقيقة 58: ضربة جزاء للسنغال والحكم يرجع في احتسابها بعد الرجوع للفار

نهاية المباراة بفوز منتخب الجزائر بهدف نظيف على منتخب السنغال ويتسلم اللاعبين الميداليات الآن.