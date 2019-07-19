نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الكان صراع محرز وماني وفوز الجزائر للمرة الثانية بكأس أمم...

متابعي الساحرة المستديرة في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، متابعينا في كل مكان على كوكب الأرض نحن على موعد مع الإثارة والمتعة الليلة، عندما تدق الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش التاسعة بتوقيت القاهرة، في مباراة التتويج باللقب الأكبر والأهم للقارة السمراء كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، الكل يحلم باللقب فمن سيبتسم له الحظ الليلة سنتابع معكم وننتظر لمشاهدة نتيجة اللقاء.

عاجل:- فوز منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية، في مباراة على أعلى مستوي من الجودة والكفاءة بين منتخب الجزائر والسنغال، حيث أحرز هدف الفوز بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ليتوج منتخب الجزائر على عرش البطولة الأفريقية 2019.

يستضيف استاد القاهرة الدولي، المباراة الختامية الليلة في نهائى الأمم الإفريقية بين الجزائر والسنغال، ومنذ أمس وجماهير الجزائر تتوافد على القاهرة لمؤازرة فريقها، فقد خصصت الحكومة الجزائرية 28 طائرة لنقل المناصريين الجزائريين إلي القاهرة لنقل 5000 مناصر للمنتخب الجزائري لحضور المباراة.

المباراة التوقيت القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة الحزائر* السنغال 19:00 بتوقيت غرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر،21 بتوقيت القاهرة قناة بي إن سبورت ماكس HD1 HD2 ،تايم سبورت التردد الأرضي، قناة الجزائر الرياضية التردد الأرضي القاهرة الدولي

تعرف على أهم أرقام وإحصائيات الجزائر والسنغال في الكان

الجزائر :

القيمة السوقية للاعبي الجزائر تقدر 196,5 مليون يورو.

تصنيف الجزائر في الفيفا 68 على مستوى العالم.

شاركت الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 17 مرة وفازة بالكأس مرة واحدة.

النهائي الثالث للجزائر الأول في عام 1980 ، الثاني 1990 والثالث 2019.

المدير الفني للجزائر ، جمال بلماضي.

السنغال:

القيمة السوقية للاعبي السنغال تقدر ب386,4 مليون يورو.

وصلت السنغال للكان 15 مرة من قبل ولم تحقق اللقب في تاريخها.

التصنيف في الفيفا 22 على العالم.

النهائي الثاني للسنغال في تاريخها الأول 2002 والثاني 2019.

المدير الفني اليو سيسيه.

حكم مباراة الجزائر والسنغال الليلة

بعد أن اختارت لجنة الحكام بالأتحاد الإفريقي الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز تراجعت وأعلنت أن الحكم الكاميروني اليوم نيانت هو حكم المباراة النهائية.