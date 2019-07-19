نتيجة مباراة الجزائر والسنغال جودة عالية و فوز محاربى الصحراء بكأس أفريقيا

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كاس الامم الافريقيه 2019 المقامه حاليا في مصر المنتخب الجزائري بدا مسيرته في البطوله في الحصول على 9 نقاط من فوزه في ثلاث مباريات في دوري المجموعات وفي دور السته عشر استطاع منتخب الجزائر الفوز على غينيا ثلاثه اهداف نظيفه وفي دور الثمانيه حقق المنتخب الجزائري فوزا على منتخب ساحل العاج بضربات الترجيح بينما في نصف النهائي فقد استطاع رياض محرز خطف مباراه في الدقيقه الاخيره بهدف رائع وفاه المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف يقابل اليوم منتخب السنغال في نهائي البطوله على استاد القاهره الدولي

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال

مباراه الجزائر والسنغال اليوم في تمام الثامنه مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب التاسعه مساء بتوقيت القاهره والسودان وليبيا العاشره مساء بتوقيت السعوديه و قطر والعراق البحرين والكويت الحاديه عشر مساء بتوقيت الامارات

مباراه الجزائر ضد السنغال

مباراه الجزائر ضد السنغال اليوم على قنوات بي ان سبورت ماكس 2 بي ان سبورت ماكس 1 و قناه تايم سبورت بث ارضي و يعلق على المباراة حفيظ دراجى.

تشكيل الجزائر

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: مهدي زفان – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بن سبعيني

خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي

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يوجد استديو تحليلى لشرح وتحليل مباراة الجزائر اليوم

سوف ينزل اللاعبون بعد قليل الى ارض الملعب استعداد لبداية اللقاء

الشوط الأول سينطلق بعد قليل حيث يستعد الحكم لاطلاق صافرته

الهدف الأول لمباراة الجزائر تم احرازه الان

الدقيقة 18 النتيجة 1/0 للجزائر

الدقيقة 53 النتيجة حتى الان تقدم الجزائر بهدف

الدقيقة 80 النتيجة حتى الان تقدم الجزائر بهدف

الدقيقة 85 و مازال منتخب الجزائر يحافظ على تقدمه بهدف مقابل لاشىء

الدقيقة 89 المنتخب الجزائرى متقدم بهدف حتى الان