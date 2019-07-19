نهاية المباراة| فوز الجزائر على السنغال 1 – 0 الخضر بطل للأمم الأفريقية للمرة الثانية في...

نهائي دوري ابطال افريقيا، الآن بين الجزائر والسنغال على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث انطلقت صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام التاسعة مساءاً اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وقد تزين استداد القاهرة الدولي لاستقبال حفل ختام البطولة اليوم، والتي استضافتها مصر بشكل أبهر العالم من حيث التنظيم والاستعداد والتأمين الكامل للمباريات على مدار البطولة كاملة منذ البداية وحتى حفل الختام.

يدخل منتخبي الجزائر والسنغال مباراة اليوم، والجزائر في موقف أقوى، حيث لم يفوز منتخب السنغال على الجزائر على مدار البطولة الحالية بعدما جمعتهم أربع مباريات سابقة في دور المجموعات وقتها خسر السنغال 1 – صفر أمام الجزائر والتي أُقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي، ودور الـ 16 قبل مباراة الختام اليوم، حيث فاز منتخب الجزائر على السنغال في 3 مباريات سابقة وتعادل معه مرة واحد فقط.

متابعة مباراة الجزائر والسنغال

الشوط الثاني

الدقيقة 69 من زمن المباراة، كرة قوية يتصدى لها بتألق حارس مرمى المنتخب الجزائري رايس مبولحي.

الدقيقة 66 استمرار ضغط السنغال على المرمى الجزائري، من خلال تمريرة قوية للامين غاساما كاد منها أن يصنع مباي نيانغ هدف التعادل للسنغال لولا عدم تمكنه من الحنكة في التسديدة في المرمى الخالي.

الدقيقة 61 ضربة جزاء غير محتسبة للسنغال، بإستخدام تقنية الـ VAR تم الغاء ضربة جزاء للسنغال بعد كرة اصطدمت بيد علان غديورة داخل منطقة الجزاء

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بداية المباراة في الشوط الثاني، واستحواذ من الجزائر على الكرة في بداية المباراة مع استمرار التقدم بهدف مقابل لا شئ للسنغال.

الدقيقة 52 من زمن المباراة، السنغال تسعى للتعادل من خلال فرصة قوية ولكن إلى خارج المرمى.

الشوط الأول

الدقيقة 2 من زمن المباراة، نجح بونجاح في تحقيق الهدف الأول في زمن قياسي من خلال كرة قوية اصطدمت بقدم المدافع ساليفو منها إلى الشباك معلنه أول أهداف النهائي.

نهاية الشوط الأول

مباراة الجزائر والسنغال اليوم تجمع بين أقوى منتخبين في البطولة الأفريقية في نسختها الـ 32 الحالية من حيث الدفاع والهجوم، حيث سجل منتخب الجزائر طوال مشواره في البطولة 12 هدف وهو أعلى رقم من الأهداف حققه أي منتخب آخر على مدار البطولة، في حين تلقت شباكه هدفين في المقابل.

كان منتخب الجزائر قد تأهل إلى المباراة النهائية اليوم، بعد فوزه على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل منتخب السنغال لمباراة اليوم بعد فوزه على تونس بهدف نظيف.

في حالة إذا ما توجت الجزائر باللقب اليوم فستكون المرة الثانية في تاريخها، حيث سبق وأن توجت الجزائر باللقب عام 1990، بينما في حالة فوز السنغال فتكون هي المرة الأولى في تاريخه في الحصول على اللقب القاري بعدما فشل في المحاولة الأولى عام 2002 عندما خسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.