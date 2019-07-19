تجدد المواجهة بين منتخبين.. سيناريو تكرر 7 مرات في كأس أمم إفريقيا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



شاءت صدف نتائج الدورة الثانية والثلاثين من كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر ان يشهد نهائي البطولة مواجهة متجددة بين منتخبي الجزائر والسنغال، بعدما كان قد تقابلا في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة وعاد خلالها الفوز لـ"محاربي الجزائر" بهدف نظيف.

ومنذ تأسيس البطولة وإقرار نظام خوض المنتخبات المشاركة لدور المجموعات ، فقد تكرر سيناريو المواجهة المتجددة بين ذات المنتخبين خلال سبع دورات نهائية، كان التعادل سيد الموقف في المواجهة الأولى خلال ثلاث دورات، بينما المرات الأربع الأخرى عرفت فوز احد المنتخبين ، ونجح الفائز في تأكيد تفوقه ثلاث مرات منها واحدة كان المنتخب الجزائري طرفاً فيها، بينما لم يتمكن الخاسر من استغلال تجدد المواجهة للثأر لنفسه سوى في مرة واحدة فقط.

إثيوبيا 1968:

وشهدت أول حادثة في تاريخ البطولة بتجدد المواجهة بين منتخبين في دور المجموعات ثم في المباراة النهائية ، والتي جمعت منتخبي غانا والكونغو كينشاسا ، حيث تقابلا في الدور الأول بالمجموعة الثانية ، وتفوقت خلالها غانا بهدفين لهدف ، لينجحا في تجاوز كافة العقبات والصعود إلى النهائي ، ليعود خلالها التتويج للكونغو بهدف قاتل سجله كالالا.

ليبيا 1982:

شهدت البطولة مواجهة متجددة بين منتخبي ليبيا وغانا ، وفي كلتا المواجهتين كان التعادل الإيجابي سيد الموقف ، حيث تعادلا بهدفين لمثلهما في دور المجموعات ، ثم صعدا معاً إلى المباراة النهائية ، لتنتهي الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله ، ويتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للغانيين للمرة الرابعة في تاريخهم.

المغرب 1988:

كان نهائي البطولة نزالاً متجدداً بين الكاميرون و نيجيريا ، حيث تقابلا في دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصعدا معاً إلى المباراة النهائية ، ويتمكن " أسود الكاميرون"غير المروضة في حسم اللقاء لصالحهم بهدف دون رد سجله إيمانويل كوندي بواسطة ركلة جزائية منحتهم اللقب القاري الثاني.

Advertisements

الجزائر 1990:

لم تكن مباراة الختام سوى تكرار لمباراة الإفتتاح بين منتخبي الجزائر و نيجيريا، وذلك بعدما اوقعتهما القرعة في المجموعة الأولى ، وقد انتهت موقعة الإفتتاح بفوز جزائري كاسح قوامه خمسة اهداف لهدف، وفي المباراة النهائية اتيحت الفرصة "لـ" نسور نيجيريا" في الثأر من "محاربي الجزائر" ، فاستغل اصحاب الضيافة الفرصة لتأكيد احقيتهم باللقب الافريقي الأول في تاريخهم، بعدما حققوا الانتصار بهدف قاتل، ولكنه كان كافياً لإنجاز تاريخي.

مصر 2006:

تقابل منتخبا مصر وساحل العاج في الدور الأول، بعدما تواجدا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المغرب و ليبيا ، حيث شهدت المواجهة الأولى فوزاً مصرياً بثلاثة اهداف لهدف ، إلا ان النهائي شهد صعوبة كبيرة لـ "الفراعنة" في تحقيق الانتصار ، حيث انتهى اللقاء بينهما بالتعادل السلبي ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الضيافة وخطفهم اللقب القاري.

غانا 2008 :

شاءت الصدفة ان يكون نهائي البطولة نزالا ثانياً يجمع بين حامل اللقب منتخب مصر ونظيره منتخب الكاميرون ، وفي كلتا المواجهتين كان الفوز حليفاً لمصر ، حيث تقابلا في الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة وتمكن "الفراعنة" من حسمها بأربعة اهداف لهدفين ، فيما حسموا المباراة النهائية بهدف قاتل سجله المهاجم محمد أبو تريكة في الرمق الأخير من اللقاء، بعد خطأ فادح ارتكبه المدافع سونغ ليفتك منه الكرة محمد زيدان ويمررها لأبو تريكة الذي نجح في هز شباك الكاميرون ، ويقود بلاده إلى الصعود لمنصة التتويج والاحتفاظ بلقب البطولة.

جنوب إفريقيا 2013:

شهدت إقامة البطولة في الأعوام الفردية لأول مرة، وفيها كانت المباراة النهائية نزالاً متجدداً بين نيجيريا وبوركينافاسو ، حيث تقابلا في الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة ، وانتهت مواجهتهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، ليكملا مشوارهما بنجاح في تجاوز كافة الأدوار ويلتقيا مجدداً في الدور النهائي ، ويتمكن "نسور نيجيريا" من حسم اللقاء بهدف نظيف.