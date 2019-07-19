منتخب الشاطئية يواجه عمان فى نهائى دورة نيوم الودية بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية، غدا السبت نظيره العمانى فى نهائى دورة مدينة نيوم الودية بالسعودية. وصعد منتخب مصر للمباراة النهائية بعدما فاز اليوم على نظيره السعودى 4 -2 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الدورة. Advertisements وأحرز أهداف منتخب مصر فى مباراة اليوم اليوم مصطفي سمير "هدفان" ومصطفي علي وحسان محمد. كان منتخب مصر للكرة الشاطئية، اكتسح منتخب الصين بسباعية نظيفة فى إفتتاح مشوار الفراعنة بدورة مدينة نيوم بالسعودية. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين، بينما تضم المجموعة الأولى عمان والإمارات وإنجلترا.

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