شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شباك السنغال لا تهتز إلا من الجزائريين فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر، لم تهتز شباك المنتخب السنغالى إلا بهدفين فقط، ليصبح الأقوى دفاعيًا فى البطولة حتى الأن.

ومن المفارقات أن شباك المنتخب السنغالى لم تهتز منذ بداية البطولة الأفريقية إلا من منتخب السنغال، حيث أحرز يوسف بلايلى هدف فوز محاربى السحراء على أسود الترنجا فى دور المجموعات.