شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شباك السنغال لا تهتز إلا من الجزائريين فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر، لم تهتز شباك المنتخب السنغالى إلا بهدفين فقط، ليصبح الأقوى دفاعيًا فى البطولة حتى الأن.
ومن المفارقات أن شباك المنتخب السنغالى لم تهتز منذ بداية البطولة الأفريقية إلا من منتخب السنغال، حيث أحرز يوسف بلايلى هدف فوز محاربى السحراء على أسود الترنجا فى دور المجموعات.
وأنهى منتخب الجزائر الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، على السنغال، فى مباراة نهائى أمم أفريقيا المقامة حاليًا على استاد القاهرة، وسجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر، بعد مرور دقيقة و 20 ثانية، كأسرع أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتى مدافع منتخب السنغال، لتسكن الشباك.
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