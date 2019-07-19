- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صراع البريميرليج ينتقل لاستاد القاهرة.. فمن ينتصر محرز أم مانى ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات ”الخليج 365”، المنافسة القوية بين الثنائى رياض محرز نجم مانشستر سيتى الإنجليزى ومنتخب الجزائر وساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب السنغال فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بين المنتخبين الجزائرى والسنغالى على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أمم إفريقيا 2019.
الصراع بين الثنائى انتقل من الملاعب الإنجليزية إلى الملاعب المصرية حيث تنافس الثنائى فى الموسم المنقضى على لقب الدورى الإنجليزى والذى فاز به فى النهاية مانشستر سيتى بمشاركة محرز لذلك يعد الصراع خاص من نوعه فى نهائى الكان ولكن هذه المرة على مستوى المنتخبات وليس الفرق.
ونجح المنتخب الجزائرى فى إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد سجله بغداد بونجاح وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في النسخة الحالية من مسابقة كأس الامم الافريقية بعدما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. صراع البريميرليج ينتقل لاستاد القاهرة.. فمن ينتصر محرز أم مانى ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.