شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يهزم السعودية 4 / 2 بدورة نيوم الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية، على نظيره السعودى 4 -2 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات دورة مدينة نيوم الودية بالسعودية. وأحرز أهداف منتخب مصر فى مباراة اليوم اليوم مصطفي سمير "هدفان" ومصطفي علي وحسان محمد. Advertisements كان منتخب مصر للكرة الشاطئية، اكتسح منتخب الصين بسباعية نظيفة فى إفتتاح مشوار الفراعنة بدورة مدينة نيوم بالسعودية. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين، بينما تضم المجموعة الأولى عمان والإمارات وإنجلترا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشاطئية يهزم السعودية 4 / 2 بدورة نيوم الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.