شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات لاعبى الجزائر والسنغال فى نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت مشادة بين لاعبو المنتخب الجزائرى والسنغالى، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة في نهائي أمم أفريقيا 2019.

ونشبت المشادة بين ثنائي الجزائر عيسى مندي ومهدي عبيد من الفريق الجزائري والثنائي بابا نداي ومباي ديانج من الفريق السنغالي أثناء مغادرتهم الملعب بعد انتهاء الشوط الأول للمباراة.

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وتدخل الحكم اليوم نيانت للسيطرة على الموقف والفصل بين لاعبي محاربي الصحراء وأسود التيرانجا.

وأنهى منتخب الجزائر الشوط الاول متقدما بهدف نظيف، على السنغال، وسجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر، بعد مرور دقيقة و 20 ثانية، كأسرع أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتى مدافع منتخب السنغال، لتسكن الشباك.



