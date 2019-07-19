شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجماهير المصرية تحتشد فى مركز شباب الجزيرة لمتابعة نهائى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشدت الجماهير المصرية فى مركز شباب الجزيرة من أجل متابعة نهائى أمم إفريقيا الذى سيجمع حاليا الجزائر والسنغال على استاد القاهرة الدولى فى البطولة التى تستضفيها مصر على مدار 28 يوماً منذ 21 يونيو الماضى وحتى اليوم الجمعة.

ويعرض مركز شباب الجزيرة المباراة النهائية عبر قناة تايم سبورت، أنهى منتخب الجزائر الشوط الاول من مباراته أمام نظيره السنغال، متقدما بهدف نظيف، فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، سجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر، بعد مرور دقيقة و 20 ثانية، كأسرع أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتى مدافع منتخب السنغال، لتسكن الشباك.

وحاول بعدها منتخب السنغال فى إدراك هدف التعادل، عن طريق ساديو مانى ومباى نيانج فى أكثر من مناسبة، ولكن نجح رايس مبولحى ودفاع الفريق فى الوقوف حائلا أمامهم، وتأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية، لأمم أفريقيا 2019، بعد تخطيه منتخب تونس فى دور نصف النهائي، بنتيجة 1 - 0، فى اللقاء الذى جمعهم الأحد الماضى، فى المقابل صعد محاربى الصحراء على حساب منتخب نيجيريا، بالفوز عليه بنتيجة 2 - 1.

يطمح منتخب السنغال للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، وذلك بعد خسارته أمام الكاميرون بركلات الترجيح 3 – 2، فى المباراة النهائية الوحيدة التى تأهل فيها عام 2002، فى المقابل يسعى منتخب الجزائر، لحصد لقب كأس أمم أفريقيا، للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما توج بالبطولة عام 1990، على حساب نيجيريا فى المباراة النهائية بنتيجة 1 – 0.

جدير بالذكر أن المواجهة هي الثانية التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في النسخة الحالية من مسابقة كأس الامم الافريقية بعدما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

























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