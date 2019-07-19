شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعسكر فى برج العرب ويضم ثنائى مواليد 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الكروى بنادى الاتحاد السكندرى معسكره المغلق غدأ السبت ولمده 3 أسابيع وحتى 10 أغسطس المقبل باحدى القرى السياحية فى مدينة برج العرب ستعدادا للموسم الكروى الجديد وينضم للمعسكر جميع اللاعبين بالاضافة إلى الصفقات الجديدة.

وأستقر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى على إنضمام لاعبين فقط من مواليد 97 لمعسكر الفريق حيث يسعى طلعت يوسف الى الاستقرار بشكل نهائى على قائمة الفريق سوء من اللاعبين القدامى أو الجدد .

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وطلب طلعت يوسف من الجهاز الادارى تجهيز عدد من المباريات الودية خلال المعسكر لخوضها بهدف زيادة الانسجام والتعرف على مستوى اللاعبين بشكل عملى ، وجارى الاتفاق على المباريات الودية .

وقد قام الجهاز الادارى للاتحاد السكندرى بالاتصال بجميع اللاعبين على أن يكون التحرك غدا فى العاشرة صباحا أمام مقر النادى الجديد بسموحة.