اخبار الرياضه

الاتحاد السكندرى يعسكر فى برج العرب ويضم ثنائى مواليد 97

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعسكر فى برج العرب ويضم ثنائى مواليد 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  يبدأ الفريق الكروى بنادى الاتحاد السكندرى معسكره المغلق غدأ السبت ولمده 3 أسابيع  وحتى 10 أغسطس المقبل باحدى القرى السياحية  فى مدينة برج العرب ستعدادا للموسم الكروى الجديد وينضم للمعسكر جميع اللاعبين بالاضافة إلى الصفقات الجديدة.

وأستقر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى  على إنضمام لاعبين فقط من مواليد 97 لمعسكر الفريق  حيث يسعى طلعت يوسف الى الاستقرار بشكل نهائى على قائمة الفريق سوء من اللاعبين القدامى أو الجدد .

Advertisements

وطلب طلعت يوسف  من الجهاز الادارى تجهيز عدد من المباريات الودية خلال المعسكر لخوضها بهدف زيادة الانسجام والتعرف على مستوى اللاعبين بشكل عملى ، وجارى الاتفاق على المباريات الودية .

وقد قام الجهاز الادارى للاتحاد السكندرى  بالاتصال بجميع اللاعبين على أن يكون التحرك غدا فى العاشرة صباحا أمام مقر النادى الجديد بسموحة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يعسكر فى برج العرب ويضم ثنائى مواليد 97 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا