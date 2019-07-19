سوبر كورة.. هل يخسر ساديو مانى لقب أفضل لاعب إفريقى بعد التعدى على فيجولى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعدى ساديو مانى نجم فريق ليفربول ومنتخب السنغال على الجزائرى سفيان يجولى فى الدقيقة 36 من عمر المباراة فى واقعة هى الأولى من نوعها للاعب السنغالى. ونجح المنتخب الجزائرى لكرة القدم فى التقدم خلال فعاليات الشوط الأول من مباراته أمام السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر. وعمت الفرحة جنبات مدرجات استاد القاهرة الدولى عقب احراز المنتخب الجزائرى هدفًا فى الدقائق الأولى من عمر المباراة. Advertisements ويلتقى حاليا المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر على أرضية ملعب استاد القاهرة. وسجل بغداد بونجاح هدف الجزائر فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة بينهما.

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